В Иркутске банду подростков задержали за избиение людей и грабеж. Фото: СУ СКР по Иркутской области

Сотрудниками уголовного розыска Иркутска задержали банду подростков, грабивших людей на улице. 2 октября в дежурную часть поступило сообщение о том, что трое подростков напали на парня и девушку возле одного из садоводств. Избив молодого человека, неизвестные отняли у жертв телефоны и скрылись. Вскоре полицейские установили личность каждого. Об этом сообщают в пресс-службах ГУ МВД России по Иркутской области и регионального СУ СКР.

- По предварительным данным, группа парней, состоящая из 18-летнего студента и двух 15-летних юношей, совершила как минимум два эпизода преступления, связанного с умышленным причинением средней тяжести вреда здоровью, - рассказали в ведомстве.

Следователи СУ СКР возбудили уголовные дела. Молодых людей обвиняют сразу по нескольким статьям, в том числе: "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия", а также "разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего".

По решению суда 18-летнего парня заключили под стражу. Его подельники находятся под домашним арестом.

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