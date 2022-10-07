342 жителя Иркутской области заболели коронавирусом за сутки Фото: Евгения ГУСЕВА

В Приангарье продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. Так, по данным на 7 октября, их число возросло до 345 597. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 342 человек. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе сс новой коронавирусной инфекцией на территории Иркутской области.

- В больницах лечение проходят 402 пациента, - рассказывают в оперштабе. - Это на 14 меньше, чем накануне. При этом за все время 334 161 заболевших успешно справились с инфекцией. 414 из них получили отрицательные ПЦР-тесты за последние 24 часа.

С начала пандемии коронавирус забрал жизни 8 778 жителей региона. Умерли от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 833 человека.

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