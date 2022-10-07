Мэр Иркутска предложил ввести лизинг трамвайных кузовов Фото: Андрей СИНЬКОВ

Мэр Иркутска Руслан Болотов предложил ввести лизинг кузовов трамваев во время парламентских слушаний по теме состояния электротранспорта в России на площадке Госдумы. По словам главы областного центра, это поможет муниципалитетам с наименьшими затратами обновить подвижной состав. Эту информацию корреспонденту "КП"-Иркутск" подтвердили в пресс-службе администрации Иркутска.

- Мы на базе нашего предприятия ремонтируем трамваи, - отметил Руслан Болотов. - И как показывает практика, тележка в принципе может ходить долго. Давайте подумаем, как в лизинг взять кузов первой комплектности. Такие кузова есть. Мы готовы менять, на наши тележки ставить. И они при наших путях точно будут себя показывать неплохо. В лизинг это взять невозможно, потянуть замену трамваев разово точно дорого.

Также глава города отметил, что в Иркутске действуют 10 троллейбусных и 7 трамвайных маршрутов. При этом пассажиропоток в электротранспорте областного центра составляет более 23 миллионов человек в год.

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