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Общество7 октября 2022 4:01

Мэр Иркутска предложил ввести лизинг трамвайных кузовов

Руслан Болотов отметил, что это поможет муниципалитетам уменьшить затраты
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Мэр Иркутска предложил ввести лизинг трамвайных кузовов

Мэр Иркутска предложил ввести лизинг трамвайных кузовов

Фото: Андрей СИНЬКОВ

Мэр Иркутска Руслан Болотов предложил ввести лизинг кузовов трамваев во время парламентских слушаний по теме состояния электротранспорта в России на площадке Госдумы. По словам главы областного центра, это поможет муниципалитетам с наименьшими затратами обновить подвижной состав. Эту информацию корреспонденту "КП"-Иркутск" подтвердили в пресс-службе администрации Иркутска.

- Мы на базе нашего предприятия ремонтируем трамваи, - отметил Руслан Болотов. - И как показывает практика, тележка в принципе может ходить долго. Давайте подумаем, как в лизинг взять кузов первой комплектности. Такие кузова есть. Мы готовы менять, на наши тележки ставить. И они при наших путях точно будут себя показывать неплохо. В лизинг это взять невозможно, потянуть замену трамваев разово точно дорого.

Также глава города отметил, что в Иркутске действуют 10 троллейбусных и 7 трамвайных маршрутов. При этом пассажиропоток в электротранспорте областного центра составляет более 23 миллионов человек в год.

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