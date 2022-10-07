Мобилизованные из Иркутска в Юрге смогут пройти медицинский осмотр Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Утром 7 октября в Кемеровскую область из Приангарья выехала группа врачей в составе семи специалистов, среди которых стоматолог, психиатр, терапевт, хирург, лор, офтальмолог и невролог. Напомним, мобилизованные из Иркутска в Юрге проходят подготовку в воинской части. Об этом в социальных сетях сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Мобилизованные из Иркутска в Юрге

- Медики будут проводить осмотры наших мобилизованных ребят, у которых есть жалобы на состояние здоровья. При необходимости - оказывать первичную медицинскую помощь. Предварительно - доктора планируют работать до недели. Само собой, если будет нужно - командировку продлим, - рассказал глава региона.

Также помимо медиков в города, где проходит подготовка попавших под мобилизацию жителей Приангарья, отправится группа представителей министерства социального развития, опеки и попечительства региона. Двое специалистов будут консультировать сибиряков в Кемеровской области, еще трое - в Новосибирске. Их работа коснется вопросов по предоставлению единовременных выплат.

Важно. Родственники и сами мобилизованные из Иркутска в Юрге и Новосибирске могут обратиться к телеграм-боту @mo_infomobil_bot. Этот сервис отвечает по самым популярным запросам.

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