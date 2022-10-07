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Спорт7 октября 2022 4:21

Жители Иркутска теперь могут заниматься боксом на свежем воздухе

В городе построили первую уличную площадку для занятий этим видом спорта
Снежанна БЕЛОВА
Жители Иркутска теперь могут заниматься боксом на свежем воздухе. Фото: пресс-служба Думы Иркутска.

Жители Иркутска теперь могут заниматься боксом на свежем воздухе. Фото: пресс-служба Думы Иркутска.

На острове Юность открыли первую в Иркутске уличную площадку для занятий боксом. Здесь разместили три ринга, пять груш и обустроили зону для кроссфита. А вокруг высадили саженцы ив и голубых елей.

- Я рад, что в Иркутске продолжает развиваться боксерская инфраструктура. Уверен, в будущем такие объекты появятся и в других округах города. У федерации бокса амбициозные планы, и мы будем их поддерживать, - подчеркнул председатель городской Думы Евгений Стекачев.

Председатель Федерации бокса Иркутской области Сергей Силко рассказал, что на этой площадке будут проводить тренировки и состязания.

Место выбрали не случайно - на островах Юность и Конный иркутяне все лето занимаются спортом, и теперь возможностей стало еще больше.

К иркутянам обратились с просьбой относиться к площадке бережно, чтобы таких появлялось все больше.

Отметим, боксерскую площадку построили по инициативе Федерации бокса Иркутской области. Идею поддержала городская Дума, администрация и местные предприниматели.