В Братске улучшена мобильная связь «МегаФона». Фото компании «МегаФона».

Оператор запустил дополнительный слой LTE на 35 базовых станциях в ключевых городских локациях и расширил покрытие 4G для десятков тысяч жителей.

Основные работы по модернизации инфраструктуры прошли в жилых районах: Энергетик, Центральный, Падун, Гидростроитель, Осиновка. «МегаФон» запустил здесь сеть c поддержкой LTE-900 - радиосигнал этой частоты лучше проникает в помещения и распространяется на большее расстояние. Это позволило значительно увеличить территорию покрытия сети 4G во втором по численности городе Иркутской области.

Теперь жители Братска могут комфортно пользоваться любыми цифровыми сервисами дома, на работе, во время прогулок, в транспорте или в торговом центре. Инженеры оператора также провели улучшения на сети и в промышленной части города, благодаря чему стабильность интернета увеличилась в производственных и складских помещениях.

Модернизация оборудования расширила возможности звонков через интернет с использованием технологии VoLTE (Voice over LTE). Сервис обеспечивает не только кристально чистый звук и мгновенное соединение - абонент может без потери качества сигнала одновременно общаться по телефону и пользоваться интернетом.

«В этом году «МегаФон» проводит масштабную модернизацию по всей территории области, и Братск не стал исключением. Здесь достаточно высокая плотность населения и застройки, поэтому запуск дополнительного дальнобойного диапазона в 4G позволит абонентам эффективнее решать свои задачи и быть на связи с близкими в любой точке города», - отмечает директор «МегаФона» в Иркутской области Егор Белый.