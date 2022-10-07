Ограничение движения по улице Мира в Иркутске начнется 10 октября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, автомобилисты! Ограничение движения по улице Мира в Иркутске пройдет в связи с аварийными ремонтными работами на сети водопровода. Продлятся неудобства ровно две недели. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

Ограничение движения по улице Мира в Иркутске

- С 10 по 24 октября в Ленинском округе, по улице Мира в районе пересечения с улицей Марии Ульяновой, будет действовать временное ограничение движения автотранспорта, - уточняют в администрации.

Водителей настоятельно просят заранее панировать маршрут с учетом проводимых на дорогах работ. Также за состоянием участка, где пройдет ограничение движения по улице Мира в Иркутске, можно следить на сайте "Яндекс.Пробки".

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