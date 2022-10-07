В Иркутской области завершен северный завоз топлива по воде. Фото: правительство Иркутской области

В отдаленные территории Приангарья по рекам Лена и Витим перевезли запланированное количество топлива. Об этом сообщают в правительстве Иркутской области со ссылкой на заместителя министра жилищной политики и энергетики региона Евгения Ветрова.

- Всего отгружено 77,7 тысячи тонн топливно-энергетических ресурсов, - отметил Евгений Ветров. - В том числе 70,3 тысячи тонн угля и 7,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В рамках навигации завоз в северные территории завершен. В дальнейшем завоз будет осуществляться по дорогам зимнего пользования и комбинированным циклом – железнодорожным и автомобильным транспортом.

По данным министерства жилищной политики и энергетики региона жилищный фонд – это около 42 миллионов кв. метров – готов на 100 %. Также запущены в работу 964 котельные, подключены 3216 социальных объектов.

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