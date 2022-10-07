Рабочую группу для помощи семьям мобилизованных создали в Иркутском районе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Психологическая помощь детям в школах и детских садах, устройство в кружки и секции, поддержка пожилых родственников, бесплатная установка противопожарных извещателей в домах, социальное и медицинское обслуживание. Все эти меры поддержки будут оказывать семьям мобилизованных жителей Иркутского района. Создана специальная межведомственная рабочая группа. Об этом сообщают в пресс-службе администрации муниципалитета.

- В ее составе военный комиссар Иркутского района Юрий Клименко, главы муниципальных образований, руководители ведомственных организаций, а также Благотворительного фонда развития Иркутского района, - отмечают в администрации. - Кроме того, к работе будут привлечены Советы ветеранов, Советы женщин в поселениях, Общественная палата Иркутского района, депутаты дум.

Обращаться за необходимой помощью родственники мобилизованных могут в сельские администрации, либо позвонив по телефону заместителя мэра Иркутского района по социальной политике Екатерине Михайловой.

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Поддержка будет оказана по различным направлениям: психологическая помощь детям в школах и детских садах, устройство их в кружки и секции, помощь пожилым родственникам, социальное и медицинское обслуживание семей мобилизованных, бесплатная установка противопожарных извещателей в домах мобилизованных.