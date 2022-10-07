Реестр объектов незавершенного строительства создают в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приангарье провели инвентаризацию объектов незавершенного строительства. При этом в перечень попали только те здания, в возведение которых были вложены деньги из бюджета региона: школы, детские сады, больницы и т.д. Специалисты создадут специальный реестр, с помощью которого в дальнейшем будут приниматься решения об их судьбе: ликвидации или возобновлении работ. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Игорь Кобзев. Перечень подготовят до 15 ноября. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Напомним, в июле этого года Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о правилах формирования и ведения федерального реестра незавершенных объектов капитального строительства, - отметили в правительстве региона.

В случае, если объект из перечня будет решено достроить, то будут определены источники, объемы и условия финансирования.

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