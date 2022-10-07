Совет Федерации одобрил проекты берегоукрепления реки Ангары в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Члены Совета Федерации Федерального Собрания России поддержали проекты берегоукрепления реки Ангары в Иркутске от плотины ГЭС до бульвара Постышева и от старого Ангарского моста до мемориала «Вечный огонь». Правительству страны рекомендуют включить в госпрограмму средства из бюджета на софинансирование этих работ. Соответствующее постановление приняли на 530-м заседании Совета. Об этом сообщают в пресс-службе администрации

– Берегоукрепление Ангары в Иркутске не только важно с точки зрения обеспечения безопасности. Оно является важным в дальнейшем развитии инженерной и транспортной инфраструктуры прилегающих районов. Реализация – дорогостоящее мероприятие, и бюджетам области и города такие суммы не посильны, - отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Также во время заседания Совета было одобрено решение о выделении средств из бюджета на софинансирование мероприятий по переселению людей из аварийного жилищного фонда, а также о включении в федеральные программы реконструкцию здания ТЮЗа, строительства автомобильной дороги «Южный обход Иркутска» и др.

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