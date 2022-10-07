54 километра дорог ремонтируют в Усть-Ордынском Бурятском округе. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Усть-Ордынском округе приводят в порядок 54 километра проезжей части по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

На двух магистралях ремонт уже закончился, в этом году их должны ввести в эксплуатацию. Речь о дороге Кутулик - Бахтай - Хадахан в Аларском и Нукутском районах, а также Бохан - Тихоновка в Боханском районе. Деньги на это выделяли из федерального и областного бюджетов.

Но самым крупным проектом стала реконструкция 55 километров трассы Иркутск - Оса - Усть-Уда. Ее чинят с 2018 года, осталось всего 13 километров. Планируется, что этот отрезок сдадут в 2023 году. Также в следующем году завершат капитальный ремонт дороги Кутулик - Бахтай - Хадахан в Аларском районе.

- Эти дороги, которые сейчас приводят в нормативное состояние, имеют общую особенность - практически все они были грунтовыми. Во время капитальных ремонтов и реконструкций там уложат асфальт, - прокомментировал министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов. - Это отвечает целям работ - сделать проезд гораздо комфортнее и увеличить скорость движения.

Всего в Усть-Ордынском Бурятском округе 4,4 тысячи километров дорог, половина из них - региональные, половина - местные.