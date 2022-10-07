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Происшествия7 октября 2022 7:13

Юрист из Усть-Илимска отправится в колонию за хищение у 14 пенсионеров 1,8 млн рублей

Женщина обещала предоставить услуги, при этом просто забирая деньги себе
Дарья БОЛЕСОВА
Суд решил отправить преступницу в колонию общего режима

Суд решил отправить преступницу в колонию общего режима

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Усть-Илимский городской суд вынес приговор 38-летней местной жительнице, которая обвиняется в мошенничестве. Несколько лет она, будучи индивидуальным предпринимателем, обманывала стариков с обещаниями предоставить им юридические услуги. Однако деньги женщина забирала себе, а клиенты оставались ни с чем. Позже мошенницу раскрыли и заставили ответить за преступления. Об этом сообщают пресс-службы МВД, прокуратуры и суда.

- С 2019 по 2021 обвиняемая заключала договоры об оказании юридической помощи гражданам, однако сама под различным предлогом тянула время и не оказывала обещанных услуг. Таким образом недобросовестный предприниматель вместо защиты интересов похитила у своих клиентов 1,8 миллиона рублей, - рассказали в полиции.

От действий мошенницы пострадали 14 человек. Дело раскрыли, утвердили обвинение и направили в суд. Там, после рассмотрения, решили: преступница проведет в колонии общего режима 4,5 года, а дополнительным наказанием стал запрет на занятие юридической деятельностью на 2 года.

Пока что приговор в силу не вступил, обвиняемая может подать апелляцию.

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