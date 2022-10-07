В Иркутской области до 30 ноября составят реестр недостроенных зданий. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области. Фото: Снежанна БЕЛОВА

В Приангарье составляют список недостроенных зданий, которые возводили за счет областного бюджета. Распоряжение об этом подписал губернатор региона Игорь Кобзев.

- До 15 ноября необходимо собрать и обобщить информацию о таких школах, детских садах, объектах здравоохранения и других социально-значимых стройках, - отметил глава Иркутской области. - При этом при необходимости нужно провести визуальные осмотры и обследования таких объектов. После они должны быть включены в региональный реестр.

Затем нужно будет принять решение по каждому зданию - достроить или снести. При этом определят, откуда и сколько денег выделить на эти работы.

Напомним, постановление о том, как формировать федеральный реестр недостроенных зданий, в июле подписал Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

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Строят суворовское училище

Тем временем, в столице Приангарья круглые сутки строят суворовское военное училище на 420 мест - к слову, первое в Сибири. Для этого специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России бережно реставрируют основной корпус легендарного Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища. Работы - на контроле губернатора Игоря Кобзева.