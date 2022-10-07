ДТП стало причиной отключения электричества в Большом Луге Иркутской области

Фото: пресс-служба Иркутскэнергосбыта

В пресс-службе Иркутскэнергосбыта рассказали, что стало причиной отключения света в поселке Большой Луг. Жители жалуются, что у них с 8 утра нет электричества, а никаких предупреждений о плановом отключении не было. В организации пояснили, что это не профилактические работы, а ДТП. Неизвестный водитель снес опору ЛЭП и сбежал с места происшествия.

- В настоящее время организованы работы по замене повреждённой опоры ВЛ при участии 2 бригад в составе 7 человек с привлечением 2 единиц спецтехники. По факту ДТП составлен акт о повреждении ВЛ. Виновник с места происшествия скрылся, для его поиска направлено заявление в полицию, - рассказали в пресс-службе.

Неизвестно, когда возобновят подачу электроэнергии. Отметим, за оставление места автоаварии водителю грозит как минимум штраф.

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