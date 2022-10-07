В Иркутске строительство суворовского училища перевели в круглосуточный режим

На стройке работают 504 человека с использование 30 единиц спецтехники Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В правительстве Иркутской области рассказали о ходе строительства Иркутского суворовского училища на 420 мест. Это важный объект, возведение которого нужно проводить в усиленном режиме, так как в Приангарье скоро придет настоящая зима. На место стройки прибыл заместитель председателя правительства региона Павел Писарев.

- Активный строительный сезон завершается, очень важно до наступления морозов закрыть тепловой контур, чтобы продолжить в зимнее время внутренние работы. Сейчас работы на площадке идут круглосуточно, в три смены, - заявил Писарев.

На стройке работают 504 человека с использование 30 единиц спецтехники. Сейчас готов фундамент спального корпуса, остальные части учреждения реставрируют, так как суворовское училище находится на месте бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища.

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