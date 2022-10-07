Константин Зайцев принял участие в слушаниях ГосДумы по развитию электротранспорта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Государственной Думе обсудили состояние общественного электротранспорта в России, в том числе и в Иркутской области. Наш регион представляли несколько участников, в том числе первый заместитель губернатора - председатель правительства Приангарья Константин Зайцев и мэр Иркутска Руслан Болотов.

На парламентских слушаниях говорили о том, что необходимо обновлять дорожную инфраструктуру и покупать новые трамваи и троллейбусы. А для этого регионам нужно финансирование. Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что это следует учесть в проекте федерального бюджета.

По итогам решили рекомендовать Правительству России разработать целевую госпрограмму развития общественного электротранспорта до 2030 года, по которой регионы смогут получать поддержку.

- Существует острая необходимость в комплексном развитии всех составляющих транспортной отрасли, - прокомментировал Константин Зайцев. - Не только в приобретении нового подвижного состава, но и в обновлении ремонтно-технической базы, реконструкции и развитии инфраструктуры.

Первый заместитель губернатора - председатель правительства Иркутской области отметил, что, создав условия для развития трамваев и троллейбусов, удастся улучшить качество и повысить безопасность пассажирских перевозок.