Жители Иркутской области попросили губернатора сохранить "Музей на свалке"

Фото: пресс-служба Народного фронта Иркутской области

В Иркутском районе, на Александровском тракте работает одна из примечательнейших достопримечательностей региона - "Музей на свалке". Сюда водят экскурсии, место пользуется популярность среди туристов. Сейчас музей столкнулся с земельной проблемой, которая ставит под угрозу обычное существование учреждения. Об этом рассказали в Народном фронте Приангарья.

- Уникальный объект уже стал визитной карточкой города. Многие гости Иркутска отмечают, что в их регионах нет ничего подобного. По собственной инициативе и совершенно бесплатно учреждение занимается патриотическим воспитанием детей, - заявила глава регионального исполкома Народного фронта в Иркутской области Елена Зубун.

Как рассказали в пресс-службе, территория, на которой находится музейный комплекс, действительно частично принадлежит муниципалитету. Из-за этого возник земельный спор. Администрация музея хочет, чтобы эту часть передали в аренду комплексу, но получает отказ. "Музею на свалке" предложили переехать, но, по словам членов Народного фронта, большинство экспонатов переезда не переживет.

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