18-летнего жителя Усть-Кута осудят за пропаганду терроризма и детскую порнографию

Также он распространял детскую порнографию Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В пресс-службе СК Иркутской области рассказали о возбуждении уголовного дела против 18-летнего жителя Усть-Кута. Молодой человек обвиняется в пропаганде терроризма и распространении порнографических фото несовершеннолетних. Все это он делал в 2020-2021 годах.

- Он со своего телефона направил разным аккаунтам одного из мессенджеров ряд видеозаписей с изображением символики международной террористической организации «Исламское государство» (организация, запрещенная в РФ), которые в соответствии с заключением эксперта содержат пропаганду терроризма. Кроме того, в сети «Интернет» обвиняемый распространял порнографические изображения несовершеннолетних, - сказано в сообщении ведомства.

Материалы уголовного дела сначала отправили в прокуратуру, где утвердили обвинение против жителя Приангарья. После этого дело отправили в суд, где его рассмотрят по существу. Молодой человек может лишиться свободы.

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