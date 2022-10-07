Детский сад в Ново-Ленино в Иркутске планируют достроить в срок. Фото: Пресс-служба администрации Иркутска.

Достроить новый детсад на 220 мест в 6 микрорайоне Ново-Ленино в областном центре намерены в срок - в конце декабря этого года. На стройплощадке побывали Заместитель Генпрокурора Дмитрий Демешин, губернатор Приангарья Игорь Кобзев и мэр Иркутска Руслан Болотов.

Сейчас здесь заканчивают монтировать каркас здания, кладут и штукатурят стены и перегородки, занимаются облицовкой фасада, прокладывают инженерные сети, благоустраивают территорию. Подрядчик сообщил, что работа идет круглосуточно, с опережением графика.

Здание возводят по нацпроекту «Демография». Как пояснил заместитель мэра - председатель комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Евгений Харитонов, строить детский сад начали год назад за счет городского бюджета, в этом году добавляется финансирование из областной казны. Прорабатывается вопрос и о поступлениях из бюджета страны.

- В этом году выросла стоимость строительных материалов. Это привело к значительному удорожанию контракта, что также планируется компенсировать из бюджетов всех уровней, - добавил Евгений Харитонов.