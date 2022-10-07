В Иркутской области для обеспечения безопасности на дорогах установят фонари

Одним из аварийных участков стал 95-95 км трассы Р-258 "Байкал" Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутской области есть так называемые очаги аварийности - места на дорогах, где происходит большое количество ДТП с регулярной частотой. Чтобы снизить уровень смертности и аварийности в регионе в целом, власти решили принять комплекс мер. В том числе - улучшить освещение трасс. Об этом рассказали в правительстве Приангарья.

- В их числе – установка шумовых полос на подходах к ремонтным участкам, дополнительное искусственное электроосвещение, удерживающий насыпной вал из песка за водоналивными блоками в зоне производства работ с двух сторон. Также перед въездом на объездную дорогу будут устанавливать светодиодные знаки "Объезд препятствия". В начале и конце участка производства работ продублируют все дорожные знаки, а на направляющих пластинах дополнительно установят по 12 сигнальных фонарей, - рассказали в пресс-службе.

Работы проведут в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Сейчас в Иркутской области проходит ремонт 19 участков федеральных трасс. Отметим, одним из очагов аварийности стал участок Р-258 "Байкал". Недавно здесь перевернулась фура.

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