Житель Тулуна лишился полумиллиона, поверив телефонным мошенникам

Фото: стоп-кадр видео МВД Иркутской области

В пресс-службе МВД Иркутской области рассказали еще одну печальную историю о доверчивости и телефонных мошенниках. Житель Тулуна стал жертвой обманщиков, которые представились сотрудниками банка. Они смогли украсть у него полмиллиона рублей.

- В целях сбережения денежных средств злоумышленник попросил жителя Тулуна продиктовать код подтверждения, поступивший в смс-сообщении, а также произнести слово «блокировка». Поверив мошенникам, потерпевший выполнил все условия звонившего, в результате чего лишился личных сбережений и кредитных денег, - рассказали в ведомстве.

Ранее "КП-Иркутск" писала о другом виде мошенничества, которое практикуют в Иркутской области. Усть-Илимский городской суд вынес приговор 38-летней местной жительнице, которая обвиняется в мошенничестве. Несколько лет она обманывала стариков с обещаниями предоставить им юридические услуги. Однако деньги женщина забирала себе, а клиенты оставались ни с чем. Пострадали 14 человек, сумма ущерба достигла 1,8 миллиона рублей.