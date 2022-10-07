В Иркутске проконтролировали сжигание сухой травы на Конном острове

В сентябре произошел 381 пожар Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В администрации Иркутска рассказали, что сотрудники МЧС провели рейд контролируемого отжига сухой травы. Они обработали 10 гектаров территории Конного острова. Такие мероприятия нужны для профилактики стихийного появления огня. Отжиги контролируют специалисты, не давая пламени переброситься на здоровые деревья и т.д.

- Осенние отжиги позволяют существенно снизить число палов сухой растительности весной. Подобные мероприятия проводим ежегодно, чтобы предотвратить стихийные возгорания. Они проходят при строгом соблюдении противопожарных требований. На каждом участке присутствует пожарный расчет, а также обязательно имеется цистерна с водой, – заявила консультант сектора по делам ГОЧС отдела обеспечения безопасности и защиты населения администрации Иркутска Наталья Болбат.

Такие рейды-отжиги пройдут в 20 территориях города. Напомним, в сентябре произошел 381 пожар, как на жилых территориях, так и в лесах. За месяц в огне погибли шесть человек. Если сравнивать с показателями 2021 года, то в этом году произошло на 29 пожаров меньше, а погибло на четыре человека меньше - в сентября 2021 года сообщали о смерти 10 жителей Приангарья.

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