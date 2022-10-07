Все территории Иркутской области подготовились к отопительному сезону на 100%

В регионе запустили почти тысячу котельных для отопления Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области объявили о стопроцентной подготовке каждого муниципалитета к зимнему периоду. Запустили 964 котельные, к отоплению подключили более 3,2 тысячи социальных объектов - школ, детских садов, больниц и т.д. Ремонт и профилактику провели на 3,7 тысячи километрах теплосетей, а также на 5,5 километрах водопровода.

- В полном объеме обеспечен нормативный запас топлива, потребность на 2022-2023 гг. составляет около 1,5 млн тонн угля и 53,5 тысячи тонн жидкого топлива. По состоянию на 1 октября 2022 года, фактический запас угля составляет 266,5 тысячи тонн, или 132 % от нормативного, жидкого топлива – 12,3 тысячи тонн, или 105 % от нормативного, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В отдаленные части региона завезли тонны топлива. По распоряжению губернатора Приангарья Игоря Кобзева, зимний период должен пройти без ЧП: жители региона не должны остаться без отопления или горячей воды.

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