Житель Забайкалья продает игрушечную акулу из IKEA за однокомнатную квартиру в Чите

Фото: Avito

На всем известном портале объявлений можно встретить очень много как полезных, так и интересных вещей. Еще чаще можно наткнуться на объявления, которые повергают в шок: продажа кольца, лечащего от бесплодия, метеорит и т.д. Но житель Забайкальского края переплюнул всех: он продает игрушечную акулу из IKEA за 4,5 миллиона рублей. При этом рассматривает другой вариант - квартиру в Чите.

- Акула из Икея. Обменяю на однокомнатную благоустроенную квартиру в г. Чите, - лаконично сказано в описании объявления.

Фото: скриншот объявления на Avito

Отметим, после закрытия магазина мебели часть покупателей действительно загрустила о том, что больше не сможет купить очень популярную акулу. Похоже, продавец решил, что спрос достаточно большой.

Если посмотреть другие объявления о продаже игрушки, цены тоже зачастую не сложишь: кто-то продает игрушку за полмиллиона рублей.

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