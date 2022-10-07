Двухлетний ремонт дороги Бохан-Тихоновка закончился в Усть-Ордынском Бурятском округе

В 2023 году планируют отремонтировать еще 8 километров Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В правительстве Иркутской области сообщили об открытии дороги Бохан-Тихоновка в Усть-Ордынском Бурятском округе. Капитальный ремонт 12 километров трассы длился два года, на него затратили 774 миллиона рублей. Их выделили из федерального и областного бюджетов.

- Теперь это не гравийная, а асфальтобетонная дорога. Ширина проезжей части увеличена до шести метров, а обочин – до двух. Важно, что в составе проекта были предусмотрены водопропускные трубы, железобетонный канал и мост через реку Ида. Переправа находилась в аварийном состоянии. Когда сняли балки, выяснилось, что ремонту он не подлежит. Поэтому смонтировали новые железобетонные конструкции, - написал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

В 2023 году планируют отремонтировать еще 8 километров, на этот раз с 12 по 20 километры.

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