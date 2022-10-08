Руководителя предприятия по производству молока в Иркутске осудят за хищение 59 миллионов рублей

Суммарно мошенники проведут за решеткой 16 лет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Октябрьский районный суд вынес приговор руководителю предприятия по организации детского питания Иркутска, его жене и их общему приятелю. Их обвиняют в мошенничестве с закупками коровьего молока. Об этом сообщают пресс-службы Прокуратуры, Следственного Комитета и МВД Иркутской области.

- Суд приговорил каждого из мужчин к шести годам лишения свободы. Женщину – к четырем годам лишения свободы. Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Они взяты под стражу в зале суда», - уточняют в Прокуратуре Иркутской области.

Выяснилось, что четыре года подряд участники организованной группы закупали молоко для молочной кухни у подконтрольных фирм по заведомо завышенной стоимости – на 30% дороже закупочной. Ущерб от их деятельности составил 59 миллионов рублей.