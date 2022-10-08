Почти 10 тысяч школьников Иркутской области примут участие в проекте «Билет в будущее»

Ученики средних и старших классов региона узнают о самых перспективных профессиях и популярных сферах. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Уроки проходят в рамках реализации национального проекта «Образование». Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Для начала школьники пройдут профориентационную диагностику. А после этого они смогут стать участниками профессиональных проб, на которых смогут погрузиться в ту или иную профессию, сообщают в ведомстве.

Занятия идут уже с 1 октября. Их ведут педагоги-навигаторы. Благодаря таким урокам, ученики средних и старших классов региона смогут узнать о самых перспективных профессиях и популярных сферах. Участие в проекте примут около десяти тысяч школьников.