278 жителей Иркутской области заболели коронавирусом за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжается подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, по данным, на 8 октября, за последние сутки диагноз подтвердился у 278 человек. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией на территории Иркутской области.

- Всего с начала пандемии вирусом переболели 345 875 жителей Иркутской области. За минувшие сутки диагноз Covid-19 подтвердился еще у 278 человек. В больницах сейчас проходят лечение 409 пациентов. 360 человек получили отрицательные ПЦР-тесты за последние 24 часа, рассказывают в оперштабе.

За 2,5 года опасная инфекция забрала жизни 8 779 жителей региона. Умерли от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 833 человека.