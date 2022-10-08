Водитель из Саянска сбежал с места ДТП, оставив в салоне пассажира

Пассажир иномарки не пострадал, а обошелся только ссадинами и ушибами. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

Дорожная авария с участием седана Хонда Цивик произошла сегодня в Саянске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Дорожно-транспортное происшествие произошло на Ленинградском проспекте. Предварительно установлено, что водитель иномарки превысил допустимую скорость движения. Не справившись с управлением транспортного средства, он съехал с дорожного полотна и повредил бордюрное ограждение, пояснили в пресс-службе ведомства.

Вместо того, чтобы дождаться приезда сотрудников ГИБДД, любитель быстрой езды решил скрыться с места происшествия. При этом в салоне автомобиля остался его пассажир. Известно, что он серьезно не пострадал, а обошелся только ссадинами и ушибами.

Сотрудники ГИБДД устанавливают личность владельца автомобиля. Также им предстоит разобраться во всех обстоятельства случившегося.