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Общество8 октября 2022 10:46

Служба ветеринарии Иркутской области стала лучшей на агропромышленной выставке в Москве

Работу сотрудников отметили золотой и серебряной медалями
Виктория КУДАЕВА
«Золотая осень» - крупнейшая агропромышленная выставка России. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

«Золотая осень» - крупнейшая агропромышленная выставка России. Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

Золотую и серебряную медали получила служба ветеринарии Иркутской области на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень-2022». Она прошла в Москве с 5 по 8 октября. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Служба ветеринарии награждена золотой медалью и дипломом за создание клиент-ориентированной инфраструктуры ветеринарного обслуживания территории региона. Серебряную медаль ведомство получило за разработку и внедрение Усть-илимской станцией по борьбе с болезнями животных онлайн-программы амбулаторного приема, отметили в пресс-службе правительства региона.

«Золотая осень» проводится каждый год. Это крупнейшая агропромышленная выставка России. В ней принимают участие сотни аграриев из разных регионов страны.