Синоптики обрадовали прогнозом на воскресенье 9 октября в Иркутске Фото: Олег ЗОЛОТО

Теплый осенний денек скрасит воскресенье горожан. Погода в Иркутске 9 октября однозначно порадует сибиряков, ведь день обещает быть без осадков, а воздух прогреется до +13 градусов. Об этом сообщают синоптики Иркутского Гидрометцентра.

Погода в Иркутске 9 октября

- Погода в Иркутске 9 октября ожидается с переменной облачностью, без осадков, - уточняют детали метеорологи. – В городе дует юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с. Днем ждем температурных показателей до +11…+13 градусов.

Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 728 миллиметров ртутного столба, а вот влажность воздуха пониженная – 43%. Кстати, самое теплое 9 октября за всю историю метеонаблюдений было в 1994 году, тогда термометры показывали +17 градусов. А вот самым холодным девятый день октября случился в 1977-ом, тогда приморозило до -13.

Погода в Иркутской области 9 октября также с переменной облачностью, без существенных осадков. Мокрый снег выпадет только на севере Приангарья. Порывы ветра в регионе в воскресенье будут до 12 м/с. Днем синоптики обещают до +10…+15, но если небо закроют облака, то похолодает до +4…+9.

Внимание, автомобилисты! На севере Иркутской области на дорогах снежный накат и гололедица.

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