Хоккеисты клуба «Ермак» из Ангарска обыграли воскресенский «Химик» на выезде Фото: Алексей ФОКИН

Во Дворце спорта «Химик» им. Николая Эпштейна в городе Воскресенск 8 октября прошла игра хоккеистов из клуба «Химик» и ХК «Ермак» из Ангарска. Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу ангарчан. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Химик».

Стоит отметить, что первый период выездной игры ангарский «Ермак» уступал хозяевам льда. Нагнать и даже «добыть» преимущество удалось во втором периоде. Именно тогда на табло высветился счет 3:2 в пользу спортсменов из Ангарска. В третьем периоде оставалось только удержать результат.

- «Химик» не сумел поправить ситуацию, даже получив двойное численное преимущество, - отмечают в пресс-службе воскресенского клуба. - Досадная осечка в домашнем поединке…

Главный тренер ХК «Химик» Игорь Гришин после матча сетовал, что не удалось порадовать болельщиков, и отметил, что «Ермак» самоотверженно оборонялся, а вратарь ангарчан и вовсе сработал великолепно. Напомним, что наши земляки совсем недавно встали под начало нового тренера Евгения Зиновьева, ранее он тренировал орский «Южный Урал».

- Настрой с моей стороны был боевой, соскучился по работе – давно на тренерском мостике не стоял, - отметил после матча Евгений Зиновьев. - В общем-то, перед выездом много времени не было – поговорил с ребятами, обсудили в какой хоккей играть в Воскресенске, потому что команда техничная, быстрая, много прессингует на льду. Хочу сказать слова благодарности команде, что услышали пожелания тренерского штаба.

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