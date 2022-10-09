Спортсмен из Иркутской области стал бронзовым призером чемпионата России по боксу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Чемпионат России по боксу завершился в Чите. Для участия в нем в Забайкальский край приехали 334 спортсмена из 64 регионов страны. Призовой фонд составил 26 миллионов. Финальные бои прошли 8 октября и в числе призеров – Егор Шапочанский из Иркутской облатси. Об этом сообщает Федерация бокса России.

Шапочанский выступал в весовой категории до 75 килограммов. Места в этом весе распределились следующим образом:

- Павел Сосулин из Санкт Петербурга единогласным решением судей победил Джамбулата Бижамова из Тульской области, - сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Эти два боксера, соответсвенно, и заняли первое и второе места. На третью ступень пьедестала поднялись двое – Никита Кузьмин из Санкт-Петербурга и Егор Шапочанский из Иркутской области.

Как рассказали в Федерации бокса Иркутской области, Егор является мастером спорта России по боксу, тренируется под руководством заслуженного работника физической культуры РФ Юрия Абатулина.

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