Чемпионат России по боксу в 2023 году пройдет в Иркутске Фото: Иван МАКЕЕВ

О том, что чемпионат России по боксу среди мужчин в 2023 году пройдет в Иркутске, сибиряки знают давно. Ждут. Но переживания о том, что такой престижный турнир все же состоится – были. Их накануне развеяла главный секретарь и член исполнительного комитета Федерации бокса России Татьяна Кириенко. Она еще раз подтвердила, что чемпионат страны в следующем году будет принимать Иркутск. «Комсомолка» уже рассказывала, где будут проводить зрелищные поединки – в ледовом дворце «Байкал».

- К чемпионату России необходимо подготовить не менее трех спортсменов из Иркутской области, претендующих на победу, - рассказали КП-Иркутск организаторы.

Федерация бокса стремится к популяризации своего вида спорта и для этого, в том числе, проводит главные соревнования страны в регионах. В 2021 году чемпионат России по боксу среди мужчин проходил в Кемерово, в 2022-ом – в Чите, на очереди - Иркутск. Ожидается, что на соревнования в наш город приедут более трех сотен боксеров, в их числе олимпийские чемпионы и чемпионы мира.

Стоит отметить, что на чемпионате России по боксу 2022 у Приангарья один призер – Егор Шапочанский. Ему 23 года. Он выступал в весе до 75 кг, взял бронзу. Тренируется спортсмен у Юрия Абатулина – подробности.

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