К 6.5 годам в колонии приговорили похитителей двух мужчин в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приангарье поставлена точка в деле о похищении двух мужчин и угоне их автомобиля в поселке Усть-Ордынский. Вина подозреваемых была доказана в Эхирит-Булагатском районном суде. Их приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры региона и СУ СК РФ по Иркутской области.

- В суде установили, что подсудимые в ноябре прошлого года после конфликта избили двух односельчан, - говорят следователи. – Погрузили их в машину одного из потерпевших (мужчина оставил ключи в замке зажигания-прим.авт.) и какое-то время катали по району.

Видимо, когда это наскучило, обвиняемые, угрожая ножом и гвоздем, переместили избитых мужчин в баню одного из похитителей. По одному из сельчан все же пришелся удар ножом, ему потребовалась помощь медиков. Похитившие над земляком смилостивились, вызвали скорую.

- Второй потерпевший смог убежать только, когда нападавшие уснули, - отмечают в СК региона. – Кстати, похитителей было трое, но уголовное дело в отношении третьего подозреваемого выделено в отдельное производство, также уже находится на рассмотрении в суде.

Расследованием занимались сотрудники Следственного комитета и полицейские. За «похищение двух ли» и «угон» преступники получили по 6.5 лет в колонии. Однако, они еще могут оспорить приговор, так как в силу он пока еще не вступил.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08