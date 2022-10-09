Второй этап конкурса Народный участковый 2022 стартовал в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Приангарье стартовал второй этап конкурса Народный участковый 2022. Он будет проходить до 16 октября. Проголосовать за понравившегося участника можно на сайте МВД региона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Иркутской области.

- В 2022 году Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится в России в двенадцатый раз, - говорят в МВД. - Это отличный пример открытого, партнерского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий.

Сейчас отдать свой голос можно за трех конкурсантов из Иркутской области – это Дмитрий Трипалюк из Братского района, Алексей Матвиенко из города Усолье-Сибирское и Юрий Милютин из Усть-Илимска. Один из них сможет пройти в финальный этап всероссийского конкурса. Он состоится с 1 по 10 ноября, также в формате онлайн-голосования. А пока нужно выбрать лучшего участкового нашего региона, голосование проводится на сайте МВД Иркутской области – здесь.

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