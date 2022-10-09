У 83 жителей Иркутска подтвердился коронавирус за минувшие сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области количество случаев заражения коронавирусом прилично снизилось за последнее время, но число выявляемых за сутки заболевших все еще заставляет сибиряков быть бдительными в общественных местах. Так, за минувшие сутки в регионе положительные тесты на COVID-19 получили 242 человека, 83 из них проживают в Иркутске. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией Приангарья.

- Всего с начала пандемии в области подтверждено 346 117 случаев инфицирования, 334 842 из зараженных поправились, 321 из них только за последние 24 часа, - говорят специалисты.

В ковидных госпиталях сегодня борются за здоровье и жизнь еще 380 пациентов. К счастью, летальных исходов за минувшие сутки не зарегистрировано. Но жертвами пандемии в нашем регионе стали уже 9612 человек: жизни 8 779 из них унес COVID-19, еще 833 имели в диагнозе также и иные тяжелые заболевания, которые и привели к смерти.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 9 октября

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 9 октября. Фото: оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией Приангарья

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