VR-технологии используют в реабилитации пожилых в Иркутской области. Фото: пресс-служба регионального правительства

В реабилитационной работе с пожилыми сибиряками в Приангарье применяют VR-технологии. Использование шлема виртуальной реальности, например, позволило пенсионерам в Марковском геронтологическом центре накануне побывать на площади в Риме. Разумеется, виртуально. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Отмечается, что пожилые в восторге от такой возможности и уже планируют «новые путешествия».

- А психологи Ново-Ленинского дома-интерната для престарелых и инвалидов пользуются современными технологиями уже с 2019 года, - отмечают специалисты. – Однозначно, новая методика уже зарекомендовала себя.

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