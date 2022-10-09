В Иркутске нашли выгрузившего дымящийся шлак в «Птичьей гавани». Фото предоставлено Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой

В Иркутске нашли человека, выбросившего дымящийся шлак на территории особо охраняемой природной территории местного значения «Птичья гавань». Установить личность нарушителя удалось благодаря тому, что с некоторых пор за болотами в Ленинском районе установлено видеонаблюдение. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

- При просмотре информации, зафиксированной программно-аппаратным комплексом видеонаблюдения, удалось определить малотонажный грузовой автомобиль и личность правонарушителя, - говорят в прокуратуре. - В настоящее время решается вопрос о привлечении виновного лица к административной ответственности за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях.

Напомним, накануне на болотах в Ленинском районе едва не вспыхнул пожар из-за того, что теперь уже известный водитель на "Газели" выгрузил там дымящиеся золошлаковые отходы, возгорание удалось быстро предотвратить, загрязненный участок очистили. Согласно данным КоАП РФ, наказание за подобное нарушение – это для физических лиц штраф до 4 тысяч рублей, для юридических лиц - от трехсот до пятисот тысяч рублей с конфискацией орудий совершения административного правонарушения.

Стоит отметить, что в этом году это не первое нарушение в «Птичьей гавани». В январе там была обнаружена свалка опасных литиевых батарей, в июле – строительных отходов и макулатуры.

Батареи успели загрязнить охраняемую территорию медью, цинком, серой, свинцом, оловом. Ущерб оценен в 1.3 миллиона рублей. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» продолжается.

СПРАВКА «КП»

Птичья гавань - водно-болотный комплекс из пяти участков в пойме реки Иркут общей площадью 228 гектаров. Там обитают более 20 видов птиц, растет свыше 300 растений, в том числе внесенных в Красные книги России и Иркутской области. Статус особо охраняемой природной территории Птичья гавань получила в 2019 году.