ТЮЗ Иркутска открыл 95-ый сезон премьерой «Прошлым летом в Чулимске». Фото: Театр юного зрителя им. А. Вампилова

Иркутский ТЮЗ открыл юбилейный 95-ый сезон премьерным спектаклем по пьесе нашего земляка известного драматурга Александра Вампилова «Прошлым летом в Чулимске». Над премьерой работали приезжие специалисты – режиссер Антон Свит и художник-постановщик Дарья Здитовецкая из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Театра юного зрителя им. А. Вампилова.

- В центре произведения – любовный конфликт. Главная героиня, молодая девушка Валентина, неравнодушна к следователю Шаманову, который вначале не замечает ее любви, - рассказывают в иркутском ТЮЗе. - Конфликт усложняется тем, что за девушкой ухаживает Пашка, а затем и местный бухгалтер Мечеткин, которым ее ответные чувства не важны. Возрастной ценз спектакля 16+.

Премьера состоялась 7 и 8 октября. В следующий раз посмотреть постановку о любви, доброте, человечности можно уже 27 октября. Стоит отметить, что тюзовцы только в октябре приготовили для иркутян еще четыре премьеры – это «Конек-Горубнок» для детей от 6 лет, «Ромео и Джульетта» для тех кому уже 16+, а также «Барышню-крестьянку» и «рудольфио.Женский разговор» для зрителей от 14 лет.

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