Жителей Иркутской области просят проголосовать за лучшего участкового

Иркутян просят проголосовать за лучшего участкового Приангарья Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Иркутян просят проголосовать за лучшего участкового области. В регионе стартовал второй этап конкурса Народный участковый 2022. Он продлится до 16 октября 23.59 по московскому времени. Проголосовать можно за Дмитрия Трипалюка из Братского района, Алексея Матвиенко из Усолье-Сибирское и Юрия Милютина из Усть-Илимска. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Дольше всех из участников работает участковым Дмитрий Трипалюк – он на службе уже 26 лет. Усольчанин старший лейтенант полиции Алексей Матвиенко работает пять лет, а Юрий Милютин из Усть-Илимска с 2018 года.

По итогам второго этапа голосования будет выбран участковый, который представит Приангарье в финале всероссийского конкурса «Народный участковый 2022» в ноябре. Проголосовать за лучшего участкового можно здесь.

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