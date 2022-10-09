Участковый из Усолья-Сибирского Алексей Матвиенко участвует в конкурсе Народный участковый 2022 Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Участковый из Усолья-Сибирского Алексей Матвиенко – старший лейтенант полиции участвует во втором этапе конкурса Народный участковый 2022. Он может стать тем, кто представит наш регион во всероссийском голосовании. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Участковый из Усолья-Сибирского Алексей Матвиенко

- Алексей Матвиенко служит участковым уже пять лет, - рассказывают в МВД региона. - Офицер старается налаживать доверительные отношения с жителями вверенного ему участка для последующего выявления и раскрытия преступлений.

За время службы участковым усольчанин рассмотрел 651 жалобу от земляков. Свою работу участковый считает значимой и уделяет ей много времени, а для поддержания здоровья занимается легкой атлетикой, любит отдыхать на природе, а если есть возможность, то и порыбачить. Участковый из из Усолья-Сибирского Алексей Матвиенко ждет голосов сибиряков, проголосовать можно здесь.

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