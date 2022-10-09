Тойота Краун врезалась в грузовой локомотив в поселке Юрты Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Инспекторы ГИБДД разбираются в ДТП, произошедшем 9 октября в поселке Юрты в Тайшетском районе. Около трех часов дня 57-летний водитель, ехав по улице Транспортная, не остановился перед переездом и врезался в грузовой локомотив. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Предварительно установлено, что мужчина проигнорировал запрещающий сигнал светофора, - говорят в полиции.

В машине сработали подушки безопасности, но столкновение было такой силы, что избежать травм это не помогло. Сибиряка госпитализировали в больницу.

- Железнодорожный переезд является зоной повышенной опасности, его пересечение требует особой бдительности и неукоснительного соблюдения ПДД, - напоминают полицейские.

Читайте также:

Второй собранный в Иркутске МС-21 совершил полет с российскими двигателями. Авиаконструкторы заменили импортные компоненты отечественными аналогами (подробности)

Жителей Иркутской области просят проголосовать за лучшего участкового. Претендентов трое – из Братского района, городов Усолье-Сибирское и Усть-Илимск (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08