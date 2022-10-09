Тойота Краун врезалась в грузовой локомотив в поселке Юрты Иркутской области
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Инспекторы ГИБДД разбираются в ДТП, произошедшем 9 октября в поселке Юрты в Тайшетском районе. Около трех часов дня 57-летний водитель, ехав по улице Транспортная, не остановился перед переездом и врезался в грузовой локомотив. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
- Предварительно установлено, что мужчина проигнорировал запрещающий сигнал светофора, - говорят в полиции.
В машине сработали подушки безопасности, но столкновение было такой силы, что избежать травм это не помогло. Сибиряка госпитализировали в больницу.
- Железнодорожный переезд является зоной повышенной опасности, его пересечение требует особой бдительности и неукоснительного соблюдения ПДД, - напоминают полицейские.
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