Участковый из Братска Дмитрий Трипалюк участвует в конкурсе Народный участковый 2022 Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Участковый из Братска Дмитрий Трипалюк принимает участие во втором этапе конкурса Народный участковый 2022 – это онлайн-голосование, по итогам которого будет выбран полицейский из Иркутской области, которые представит наш регион в финале всероссийского голосования. Голосовать за Дмитрия Трипалюка можно до 16 октября 23.59 по московскому времени. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

Участковый из Братска Дмитрий Трипалюк

- Участковый из Братска Дмитрий Трипалюк служит в должности участкового уполномоченного полиции уже 26 лет, - рассказывают его коллеги. – Его территории – это село Калтук и деревня Куватка Братского района. Расстояние от опорного пункта до них – более 200 километров, но это не помешало Дмитрию Трипалюку выстроить с жителями этих населенных пунктов доверительные отношения.

Добираться до Калтука и Куватки приходится по бездорожью и переправам по воде. Часто для решения проблем земляков участковый из Братска Дмитрий Трипалюк не жалеет личного времени. Полицейский женат, у него трое детей, двое из которых уже совершеннолетние. Кстати, сейчас участковый и сам живет в селе Калтук.

- Дмитрий Станиславович добрый и ответственный, он справедлив, сдержан и с готовностью решает любые бытовые конфликты и выполняет служебную деятельность, - говорят коллеги. – Мы его уважаем.

Проголосовать за участкового из Братска Дмитрия Трипалюка, чтобы он вышел в финал всероссийского конкурса Народный участковый 2022 можно здесь.

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