Участковый из Усть-Илимска Юрий Милютин Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Участковый из Усть-Илимска Юрий Милютин – один из трех участников конкурса Народный участковый 2022, прошедших во второй этап турнира в нашем регионе. Проголосовать за полицейского можно до 23.59 по московскому времени 16 октября. Если он займет первое место, то выйдет в финал всероссийского конкурса. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Участковый из Усть-Илимска Юрий Милютин

- Участковый из Усть-Илимска Юрий Милютин работает участковым с 2018 года, рассказывают коллеги полицейского. - За продолжительный период работы в органах внутренних дел, капитан полиции сталкивался с различными ситуациями, в которых необходимо было принимать мгновенное решение. Однажды он смог по телефону успокоить потерявшуюся девочку с особенностями здоровья так, что она смогла описать, где находится.

Участковый из Усть-Илимска Юрий Милютин родился в этом городе, тут и служит в полиции с 2004 года. На обслуживаемой им территории проживает полторы тысячи человек. За то время, что он трудится участковым, здесь было раскрыто 18 преступлений, он рассмотрел 279 жалоб от жителей.

Юрий Милютин женат, воспитывает двух несовершеннолетних детей. В свободное время он любит поиграть на гитаре, а еще увлекается ремонтом автомобилей. Проголосовать за участников конкурса можно здесь.

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