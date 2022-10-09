Врезавшийся на Тойоте в локомотив водитель скончался в больнице в Иркутской области Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Водитель «Тойоты Краун», врезавшийся в грузовой локомотив на переезде в поселке Юрты в Тайшетской районе, скончался в больнице Иркутской области 9 октября. Мужчине было 57 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

- По предварительным данным, автомобилист проехал на запрещающий сигнал светофора, - отмечают полицейские. – Это было на улице Транспортная в 14.48 сегодня.

После ДТП сибиряк еще был жив, в машине сработала подушка безопасности. Однако, травмы после такого столкновения все же были серьезными. С места аварии водителя увезли в больницу. Позже он умер.

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