Пять месяцев исправительных работ получил пьяный дебошир в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Кемеровской области получил пять месяцев исправительных работ за пьяную выходку. В апреле текущего года он был пассажиром поезда «Нерюнгри-Красноярск». Проезжая в Усть-Кутском районе Иркутской области, мужчина решил выпить алкоголь прямо в вагоне, после чего начал нарушать общественный порядок. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

- Для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ (потребление алкогольной продукции в запрещенных местах), он был доставлен в штабной вагон, - рассказали в ведомстве. - Не желая привлечения к ответственности, мужчина предпринял попытку передачи денежных средств в размере 1 тысячи рублей сотруднику полиции за несоставление в отношении него протокола об административном правонарушении.

Правоохранитель от денег отказался и сообщил о случившемся своему руководству. Позже мужчина вину полностью признал. Мировой суд судебного участка №74 Нижнеилимского района назначил ему наказание в виде 5 месяцев исправительных работ с удержанием пяти процентов из зарплаты.

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