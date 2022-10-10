Сезон навигации на реках Иркутской области закрылся с 10 октября Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Навигация на реках Иркутской области приостановлена с сегодняшнего дня, 10 октября. Также большая часть стоянок для маломерных судов закрылась до следующей весны. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Государственные инспекторы осуществляют патрулирования прибрежных зон, с 10 октября будут контролировать выход маломерных судов с лодочных станций, - подчеркнул Александр Козлов, начальник Центра ГИМС регионального МЧС. - Призываем судоводителей воздержаться от пользования плавсредствами в период закрытия навигации. Нарушители будут привлечены к ответственности. Административный штраф за это правонарушение - до десяти тысяч рублей.

Напомним, исключением стала Ангара, где движение судов возможно до 1 декабря. На озере Байкал сезон продолжается до 25 декабря. Вновь сезон на водоемах региона откроется 1 мая.

В региональном МЧС владельцев маломерных судов настоятельно просят готовить их к «зимовке». Оставлять судна с заправленным баком на берегу запрещается.

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