Кражу в поезде по горячим следам раскрыли полицейские в Иркутской области Фото: Андрей АБРАМОВ

В Приангарье транспортные полицейские по горячим следам раскрыли кражу. Сообщение поступило от жителя Чунского района, который следовал в поезде «Северобайкальск-Москва». 46-летний мужчина рассказал, что неизвестный украл у него смартфон стоимостью 20 тысяч рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

- В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий транспортные полицейские установили и задержали 38-летнего усольчанина, который также являлся пассажиром данного поезда, - рассказали в ведомстве. - Злоумышленник вину в содеянном признал и рассказал, что увидел на столике в одном из купе вагона сотовый телефон.

Оказалось, что хозяин оставил смартфон без присмотра, тогда-то подозреваемый и воспользовался ситуацией. Гаджет он хотел продать, а вырученные деньги забрать себе.

Следователем Братского линейного отдела возбуждено уголовное дело о «Краже с причинением значительного ущерба гражданину». Сибиряку грозит до 5 лет колонии. Полицейскими похищенный телефон изъят и будет возвращен владельцу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор Игорь Кобзев рассказал, когда начнутся выплаты мобилизованным в Иркутской области. Игорь Кобзев: выплаты мобилизованным в Иркутской области начнутся на неделе. (подробности)

Стало известно, сколько стоят продукты для борща в Иркутске в октябре. Иркутск в октябре оказался в десятке самых дорогих городов России по «индексу борща». (подробности)